Condoglianze per la scomparsa di Marcello Ferrari, storico titolare del negozio di calzature in piazza Garibaldi

CronacaSassuolo
“Ci lascia uno dei punti fermi del tessuto economico e sociale della nostra città, che ha attraversato intere generazioni col suo negozio in piazza Garibaldi che ha sempre puntato sulla qualità ma anche su un sorriso ed un consiglio per tutti”.

Il Sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, l’assessore al Commercio Federico Ferrari assieme alla Presidente di Sassuololtre Federica Casoni, ricordano Marcello Ferrari storico titolare del negozio di calzature in piazza Garibaldi.

“Ai suoi familiari ed ai tanti amici che lascia, vanno le più sincere condoglianze a nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Sassuolo”.

 

















