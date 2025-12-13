Controlli interforze coordinati dalla Polizia di Stato in zona stazione “Storica” a Reggio Emilia

Nei giorni scorsi, il Questore della Provincia di Reggio Emilia, dott. Carmine Soriente, ha disposto l’esecuzione di un servizio straordinario di controllo del territorio denominato “alto impatto”. Tale operazione si è concentrata in alcune aree della città considerate particolarmente sensibili e a rischio degrado.

Il servizio, di natura interforze, è stato coordinato da un Funzionario della Questura di Reggio Emilia e ha coinvolto diverse unità operative, tra cui pattuglie della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine “Emilia Romagna Occidentale”, una dell’Arma dei Carabinieri, una della Polizia Locale con unità cinofila annessa, e una pattuglia della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura reggiana.

Inoltre, hanno partecipato una pattuglia della Guardia di Finanza e un’unità del Nucleo Ispettorato del lavoro di Parma per le attività di competenza specifica. L’intervento si è focalizzato principalmente sull’area attigua alla stazione ferroviaria “Storica” di Reggio Emilia, riconosciuta fra le zone più problematiche. Tuttavia, sono stati monitorati anche altri quartieri cittadini, come la “zona Mirabello” e l’area circostante l’Isolato San Rocco.

Nel corso delle operazioni sono stati raggiunti i seguenti risultati:

Id e n ti f i cate 226 persone

e ti i 226 persone Co nt roll at i 76 veicoli

nt at 76 veicoli I spezi on a ti 7 esercizi pubblici

on ti 7 esercizi pubblici Eff e t tu ati 5 sequestri amministrativi

t ati 5 sequestri amministrativi Emanate 2 s a n zio ni a mm ini str a t i ve

Durante il servizio straordinario, le forze dell’ordine hanno identificato due individui di origine straniera in possesso di alcuni grammi di hashish. Entrambi sono stati sanzionati in via amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti ad uso personale, e la droga rinvenuta è stata immediatamente sottoposta a sequestro. La Questura di Reggio Emilia continuerà ad organizzare regolarmente questi servizi straordinari di controllo del territorio “alto impatto”, con l’obiettivo di prevenire e contrastare fenomeni di criminalità comune e di restituire alla comunità reggiana alcune zone particolarmente esposte a situazioni di disagio e degrado.