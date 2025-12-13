Bologna: spaccio droga, altri due arresti

La Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto un cittadino marocchino sorpreso a spacciare nei pressi di Piazza Lucio Dalla e via Fioravanti.

Nello specifico, a seguito di alcune segnalazioni di residenti, nel pomeriggio di mercoledì 10 dicembre, durante un servizio di contrato allo spaccio, gli agenti della IV Sezione – Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile hanno notato la presenza di un soggetto marocchino che, posizionato all’intersezione tra Piazza Lucio Dalla e via Fioravanti, si avvicinava ad un’autovettura in transito, che si fermava momentaneamente. In quel frangente lui cedeva della sostanza stupefacente al conduttore dell’auto, in cambio di denaro. Il reo, fermato dagli operatori di Polizia, veniva trovato in possesso circa 3 grammi di cocaina, 3 grammi circa di hashish e 470 euro in contanti. Al termine degli accertamenti, da cui è emerso che il cittadino marocchino, del 2000 e irregolare sul Territorio Nazionale, aveva a suo carico numerosi pregiudizi di Polizia in materia di immigrazione, è stato arrestato per il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

A questa attività si aggiunge un altro arresto per detenzione ai fini di spaccio eseguito dalle volanti dell’U.P.G.S.P. nelle prime ore del mattino odierne. Intorno alle ore 5.00 di questa mattina, la Volante procedeva a controllo di un paio di soggetti che con fare circospetto armeggiavano nei pressi di una cantina condominiale sita in via Mondo. Alla vista degli operatori di Polizia, i due tentavano di darsi alla fuga ; gli Agenti riuscivano a fermare uno dei due, che è stato trovato in possesso di 112,22 grammi di cocaina e di un mazzo di chiavi che risultava aprire un’altra cantina sempre sita nello stesso condominio, che veniva sottoposta a controllo da parte degli operatori di Polizia e al cui interno era allestito un vero e proprio laboratorio di stoccaggio e confezionamento di sostanza stupefacente con materiale per il confezionamento, bilancino e alcuni coltelli di diverse misure.

L’uomo, cittadino marocchino classe 1995 con a suo carico numerosi pregiudizi di polizia, veniva tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio.