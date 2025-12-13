Babbo Natale arriva in anticipo: due imprese donano la nuova Casetta

È arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì, in piazza Duca d’Aosta, la nuova Casetta di Babbo Natale che sostituisce la struttura di proprietà di Centro sociale anziani “La Rocca” distrutta 48 ore prima dall’incendio doloso. La casetta era stata allestita nell’ambito delle iniziative natalizie scandianesi.

Nelle ore immediatamente successive all’episodio, l’Amministrazione comunale si è attivata per garantire lo svolgimento del programma di eventi già previsto per il fine settimana pre-natalizio, contattando una ditta del territorio per individuare una soluzione rapida e rendendosi disponibile a sostenere la sostituzione della struttura.

La risposta inattesa è arrivata in tempi rapidissimi grazie alla disponibilità e alla generosità di due imprese fortemente legate al territorio. Dado Legno di Iano e Autocarrozzeria Sassi hanno infatti deciso di donare una nuova casetta di legno, consentendo di restituire alla piazza uno degli spazi simbolo delle iniziative dedicate ai bambini e alle famiglie durante il periodo natalizio.

«Ringrazio sinceramente Dado Legno e Autocarrozzeria Sassi per un gesto di grande generosità e attaccamento alla nostra città – dichiara il sindaco Matteo Nasciuti, presente sabato all’inaugurazione del nuovo spazio –. La nuova casetta arrivata in piazza in tempi così rapidi è il segno concreto di una comunità che non si arrende e che reagisce unita. Scandiano non si lascia intimidire da comportamenti antisociali e vandalistici: a chi sceglie di distruggere, rispondiamo con il lavoro, la collaborazione e il rispetto dei luoghi e delle persone. So che le forze dell’ordine stanno identificando l’autore del gesto, spero vivamente che lo facciamo presto. Ma non c’entrano nulla né le baby gang né i fenomeni migratori. Auspico e sollecito una rapida chiusura delle indagini onde evitare di generare leggende metropolitane o cadere in facili tentazioni».