Sulla A14 chiusura programmata della stazione di Imola

Sulla A14 Bologna-Taranto, nelle due notti di lunedì 15 e martedì 16 dicembre, con orario 21:00-5:00, sarà chiusa la stazione di Imola, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Ancona e in uscita per chi proviene da Ancona, per consentire attività relative al potenziamento e ammodernamento del cavalcavia di svincolo. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Faenza o di Castel San Pietro.
Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi
Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810