Sulla A13 chiusure notturne tra Altedo e Bologna Interporto

RegioneViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione degli impianti idraulici, sarà chiuso il tratto compreso tra Altedo e Bologna Interporto, in entrambe le direzioni, con le seguenti modalità:

-dalle 20:00 di questa sera, venerdì 12 alle 8:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiuso il tratto Altedo-Bologna Interporto, verso Bologna.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Castel Bentivoglio ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Altedo, percorrere la viabilità ordinaria: via Chiavicone, SS64, SP3 via Marconi e rientrare in A13 a Bologna Interporto;

-dalle 20:00 di sabato 13 alle 8:00 di domenica 14 dicembre, sarà chiuso il tratto Bologna Interporto Altedo, verso Padova.

L’area di servizio “Castel Bentivoglio est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa dalle 19:00 di sabato 13 alle 8:00 di domenica 14 dicembre.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Bologna Interporto, percorrere la viabilità ordinaria: via Marconi, SS64, via Chiavicone e rientrare in A13 alla stazione di Altedo.

 

















Redazione 1

