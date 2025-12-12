Presentato a Bologna il CalendEsercito 2026

Presso il Circolo Unificato dell’Esercito di Bologna è stato presentato il CalendEsercito 2026 intitolato “Lo giuro!”, e contestualmente è avvenuto l’avvicendamento alla guida del Comando Militare Esercito (CME) “Emilia-Romagna” tra il Colonnello Francesco Randacio, cedente, e il parigrado Nicola Perrone, subentrante. L’evento si è svolto alla presenza del Comandante Territoriale Nord, Generale di Divisione Ugo Cillo, e delle autorità civili, militari e religiose del territorio.

Il tema prescelto, “Lo giuro!” richiama idealmente l’80° anniversario della legge n. 478 del 1946, che definì la formula del giuramento per gli appartenenti alle Forze Armate, e che coincidente con l’80° Anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Un gesto potente e sempre attuale e un impegno profondo che ogni soldato condivide con la Patria, con la sua storia e con tutti coloro che hanno servito l’Italia.

Il Colonnello Randacio ha illustrato i contenuti del CalendEsercito 2026, opera che si configura come la prima tappa editoriale dedicata ai tre assi portanti lungo i quali si muoverà l’Esercito nei prossimi anni ovvero Tecnologia, Addestramento e Valori fondamentali dell’Esercito come Patria, disciplina, onore, dovere, valore e lealtà. Le illustrazioni, realizzate a mano, raffigurano la dimensione etica, storica e spirituale dell’essere militare, mentre i testi sono stati scritti dagli allievi degli Istituti di Formazione dell’Esercito e offrono la prospettiva sul significato del giuramento per le nuove generazioni. Un racconto che mette in evidenza i principi che guidano gli uomini e le donne che servono l’Italia con coraggio, responsabilità e passione.

Come nelle edizioni precedenti, una quota del ricavato della vendita del calendario sarà devoluta all’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.), che sostiene circa 500 giovani attraverso sussidi dedicati alla formazione e alle necessità familiari. Il CalendEsercito potrà essere acquistato nei punti vendita di Giunti Editore, oppure ​on line, visitando il sito giunti.it/pages/esercito-italiano.

Successivamente, nel passaggio di consegne tra il Colonnello Randacio e il Colonnello Perrone, il comandante cedente, che lascia il servizio attivo dopo 40 anni, ha rivolto alle donne e uomini del Comando parole di ringraziamento per la professionalità e l’efficienza dimostrate quotidianamente in tutti gli impegni istituzionali che hanno coinvolto il CME “Emilia-Romagna”.

Il CME “Emilia-Romagna” gestisce su tutto il territorio della regione le attività di presidio, la diffusione delle informazioni al pubblico, la promozione dei reclutamenti, il sostegno al ricollocamento professionale dei militari congedati, la gestione documentale e lo sviluppo e il mantenimento della piena capacità di mobilitazione delle forze di riserva.