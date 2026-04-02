Mirandola celebra la Festa di Primavera 2026: domenica 19 aprile il grande corteo del principato di Francia Corta

Domenica 19 Aprile, Mirandola si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: la Festa di Primavera 2026, organizzata dal Principato di Francia Corta. Un’edizione che si annuncia più ricca e partecipata che mai, capace di animare il centro storico con colori, musica e tradizione. Il momento centrale della giornata sarà il grande corteo in maschera che partirà alle ore 14.30 da Viale Libertà per poi percorrere la Circonvallazione e raggiungere Piazza Costituente.

Sfileranno dieci grandi carri allegorici provenienti dalle province di Verona e Mantova, accompagnati da circa un migliaio di figuranti. Tra le presenze più attese ci saranno Mirandolina, Sandrone e la Famiglia Pavironica, oltre al 496° Papà del Gnoco di Verona, la più antica maschera della tradizione italiana. Ad aprire il corteo il Principe e la Principessa di Franciacorta, accompagnati da banda musicale e majorettes.

La festa inizierà già dalla mattina, quando le maschere animeranno le vie del centro storico. Per tutta la giornata sarà attiva la tradizionale cucina del Principato di Francia Corta con le sue specialità: gnocco fritto, lambrusco, salumi e maccheroni al ragù. Dal palco in Piazza Costituente saranno poi presentati e premiati tutti i carri e i gruppi partecipanti alla sfilata, con l’estrazione finale di premi dedicati ai bambini. In contemporanea, il Moto Club Spidy organizzerà il tradizionale pranzo e il Motoincontro di Primavera con raduno mattutino e pranzo conviviale.

«La Festa di Primavera rappresenta un momento molto importante per la nostra comunità – dichiara l’Assessore Marco Donnarumma – perché unisce tradizione, partecipazione e spirito di comunità. Eventi come questo animano il centro storico, coinvolgono famiglie e visitatori e valorizzano il lavoro delle associazioni che rendono viva la città».

Soddisfazione anche da parte del presidente del Principato di Francia Corta Daniele Tarter: «Quest’anno abbiamo voluto rendere la Festa di Primavera ancora più grande, portando a Mirandola carri allegorici e gruppi da diversi territori e coinvolgendo centinaia di figuranti. Una giornata di festa, tradizione e convivialità all’insegna dell’allegria e dell’amicizia. VIVA IL CARNEVALE!!!».

Un appuntamento dunque da non perdere, che porterà nel cuore di Mirandola una giornata di festa, tradizione e convivialità.