Corpi in volo domenica a Correggio con Circo a Natale

Un pomeriggio d’inverno, le luci di Natale in centro storico e, all’improvviso, il cielo che si riempie di corpi in volo: domenica 14 dicembre il Comune di Correggio trasforma Corso Mazzini in un grande palcoscenico a cielo aperto con “Circo a Natale”.

Dalle ore 17, il cuore della città ospiterà il Collettivo 6Tu, giovane compagnia di circo contemporaneo che proporrà un cabaret collettivo pensato per accompagnare il clima del periodo pre-natalizio. Su due diverse postazioni lungo il corso andranno in scena quattro momenti di esibizione con ruota Cyr, cerchio aereo, cinghie, giocoleria e spettacolari verticali, per regalare al pubblico un’esperienza emozionante, sospesa tra terra e aria, in dialogo continuo con le architetture del centro e con i passanti di tutte le età.

Protagonisti della giornata saranno gli artisti Rachele Grassi, Sara Frediani, Alessandro Campion, Felipe Pipelotas Flores Toledo e Cristian Camilo Rodríguez Fernández. I componenti del Collettivo 6Tu si sono conosciuti nel 2018 durante il corso professionale per artisti di circo contemporaneo della Fondazione Cirko Vertigo, dove hanno intrecciato percorsi, provenienze e linguaggi differenti. Dopo un intenso periodo di formazione e lavoro al fianco di Circo Zoé nel progetto “Zoè in città”, nell’estate 2020 hanno deciso di dare vita a un cammino condiviso, fondando un collettivo che fosse al tempo stesso progetto artistico e spazio di sostegno reciproco.

Dal febbraio 2022 6Tu è Associazione culturale – Ente del Terzo Settore e, a partire da maggio dello stesso anno, ha debuttato sulla scena nazionale con lo spettacolo “Krama”, applaudito anche in Francia a La Brèche, Pôle National Cirque de Normandie / Cherbourg-Octeville.

“Circo a Natale” rientra nel programma di iniziative che nel fine settimana animeranno il centro di Correggio con appuntamenti dedicati alle famiglie, ai più piccoli e allo shopping natalizio, per vivere insieme le feste e valorizzare il cuore culturale e commerciale della città.