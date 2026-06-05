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Reggiana: Attilio Tesser è il nuovo allenatore granata

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AC Reggiana comunica di avere affidato il ruolo di allenatore della Prima Squadra ad Attilio Tesser, che insieme al suo staff guiderà i granata a partire dal 1 luglio 2026.

Con profonda esperienza in tutte le categorie del calcio italiano, l’allenatore di Montebelluna vanta in carriera le promozioni in Serie B con Cremonese, Pordenone e Modena, oltre alla poderosa scalata dalla Serie C alla Serie A completata con il Novara.

Tesser ha sottoscritto con la Reggiana un contratto fino al prossimo 30 giugno 2027.

 

















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