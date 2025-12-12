venerdì, 12 Dicembre 2025
Bassalab: appuntamento speciale per i giovani promosso dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord

Prosegue il percorso partecipativo Bassalab – Il Forum delle Idee, promosso dall’Unione Comuni Modenesi Area Nord con il sostegno della Regione Emilia-Romagna (L.R. 15/2018), finalizzato alla costituzione dei Forum Giovani nei Comuni del distretto.

Il prossimo appuntamento si terrà Martedì 16 dicembre, ore 18.00 al Circolo Fermata 23 in Via G. Marconi 37, Camposanto

L’iniziativa è aperta a tutti i ragazzi e le ragazze interessati a contribuire alla definizione del futuro Forum Giovani. Sarà un’occasione per condividere idee, riflessioni e proposte su attività, spazi e progetti che potranno prendere forma nei mesi successivi, avviando così un percorso partecipativo stabile e rappresentativo.

L’incontro prevede un momento informale con aperitivo gratuito e DJ set a cura di Tommy Cardi, pensati per favorire la socializzazione e il dialogo in un clima accogliente e inclusivo.

Il progetto Bassalab ha l’obiettivo di valorizzare la partecipazione giovanile, promuovere il protagonismo dei ragazzi nei processi decisionali e costruire reti territoriali capaci di generare nuove opportunità di crescita, impegno civico e cittadinanza attiva.

Tutti i giovani dai 14 ai 30 anni sono invitati a partecipare.

Per informazioni:
Unione Comuni Modenesi Area Nord – Politiche Giovanili 0535621466

















