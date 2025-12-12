Aggiornamento al programma di chiusure notturne sulla A1

Sulla A1 Milano-Napoli, è stata annullata la chiusura del tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di sabato 13 alle 6:00 di domenica 14 dicembre. Di conseguenza, sarà regolarmente accessibile l’area di parcheggio “Crostolo ovest”.

Nel suddetto orario, sarà chiusa la stazione di Terre di Canossa Campegine, in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano, per lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni: verso Bologna: Reggio Emilia; verso Milano: Parma.