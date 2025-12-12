A Cavezzo senso unico sulla strada provinciale 5

A Cavezzo a partire da venerdì 12 dicembre, sulla strada provinciale 5 (via Volturno) nel tratto in corrispondenza del ponte sul canale Diversivo, si transiterà a senso unico alternato regolato a vista.

Il provvedimento è disposto in via precauzionale dalla Provincia di Modena, che dovrà eseguire delle ispezioni tecniche per valutare lo stato di conservazione della struttura, non appena il livello dell’acqua del canale di bonifica lo consentirà.

Le ispezioni sono propedeutiche anche ad un prossimo intervento di manutenzione straordinaria del ponte, inserito nel piano di manutenzione della Provincia e finanziato da un decreto ministeriale e programmato per il 2027.

Per i tecnici della Provincia «il temporaneo senso unico alternato ci consente, in via conservativa, di assicurare che la struttura non subisca ammaloramenti nel tempo, così da poter intervenire con una manutenzione non invasiva e contenere i costi di esecuzione. Non appena avremo effettuato le ispezioni tecniche al ponte potremo stabilirne il livello di integrità e quindi la sua eventuale riapertura a doppio senso di marcia».

Il piano di attività di ispezione e monitoraggio delle infrastrutture, avviato nel 2018, riguarda i 185 ponti della Provincia di Modena con luce superiore a sei metri.

In particolare, dal 2018 ad oggi sono stati 68 i progetti messi in campo, per un importo complessivo di 27,2 milioni di euro, di cui 38 interventi sono già conclusi (per 14 milioni di euro), 18 cantieri sono in corso e altri 12 sono in fase di programmazione. Per quanto riguarda il periodo 2026-2029 sono previsti invece 49 progetti per complessivi 15,4 milioni di euro.