A Casa Corsini arriva “Made On Monday”

AppuntamentiFiorano
Spazio e opportunità per giovani dai 18 ai 35 anni, in un nuovo progetto del Comune di Fiorano Modenese che verrà presentato lunedì 15 dicembre

Il Comune di Fiorano Modenese, in collaborazione con l’associazione Lumen, propone “Made On Monday”, un progetto pensato per dare nuovi spazi ai giovani del territorio e valorizzare Casa Corsini, polo dell’innovazione a Spezzano, come luogo di incontro, creatività e partecipazione.

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi tra i 18 e i 35 anni e nasce con l’obiettivo di offrire uno spazio gratuito e accessibile dove poter lavorare a idee e progetti, confrontarsi, creare relazioni e costruire reti collaborative.

Il percorso prenderà ufficialmente il via lunedì 15 dicembre 2025 alle ore 20.30 con una serata di presentazione aperta a giovani, gruppi informali e associazioni del territorio. Sarà un momento pensato per chiarire le dinamiche progettuali e condividere gli obiettivi, ma anche per dare spazio alle proposte e ai suggerimenti dei partecipanti.

La serata si svolgerà in un clima informale e accogliente, con un aperitivo e continuerà con la jam session della rassegna “Fonoteca in Marmellata”.

“Mettiamo a disposizione uno spazio – chiariscono gli organizzatori – perché chi ha idee e progetti possa trovare un luogo dove lavorarci.  Ma sarà anche l’occasione per chi vuole incontrare altri giovani e collaborare alla nascita di qualcosa di nuovo”.

Dal 12 gennaio al 27 aprile 2026 inizierà la fase sperimentale del progetto: ogni lunedì la sala civica di Casa Corsini sarà aperta gratuitamente ai giovani che vorranno partecipare. Durante questi quattro mesi avranno la possibilità di conoscersi e collaborare in modo spontaneo, all’interno degli spazi di Casa Corsini, sede comunale delle Politiche Giovanili, in via Statale 83 a Spezzano.

Lunedì 15 dicembre, alle 21, prosegue anche “Fonoteca in Marmellata”, la rassegna che trasforma gli spazi musicali di Casa Corsini in un luogo di incontro e di creatività. Nelle sale prova e nella fonoteca Soneek Room, dedicata a Max Teneggi, musicisti e appassionati potranno portare i propri strumenti e unirsi in improvvisazioni collettive, dando vita a connessioni sonore.

E’ un progetto dell’associazione Lumen, in collaborazione con il servizio Politiche Giovanili del Comune di Fiorano Modenese.

Ideata da Bianca Giugni Leoni, Guido Fontana e Riccardo Serri, la rassegna si muove nello spirito autentico delle jam session: nessuna scaletta, solo il piacere di suonare insieme, di sperimentare e di ascoltarsi. A Casa Corsini la musica torna così a essere un linguaggio comune, capace di tenere insieme generazioni e stili, aprendo le porte a un dialogo spontaneo tra chi suona e chi semplicemente desidera lasciarsi attraversare dal ritmo.

Le serate sono tutte a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. I prossimi appuntamenti sono previsti per il 12 gennaio e il 9 febbraio, sempre alle 21.

 

















