Mirandola, rottura di una tubatura in PS: area messa in sicurezza e intervento di riparazione in corso

Nella stessa giornata guasto al motore in un’ambulanza, prontamente sostituita

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 10 dicembre, si è verificata la rottura di una tubatura idrica nel corridoio del Pronto Soccorso dell’Ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola. Il guasto, che non ha determinato interruzioni di servizio, è già in via di risoluzione e oggi l’impianto di riscaldamento sarà ripristinato: nel frattempo per riscaldare i locali è stato utilizzato l’impianto a tutt’aria. I tecnici sono intervenuti immediatamente interrompendo il flusso di acqua e aspirando quella fuoriuscita sul pavimento e nella controsoffittatura, mettendo in sicurezza l’area ed evitando così ulteriori danneggiamenti.

Per alcune ore è stato interdetto l’utilizzo del corridoio e di un ambulatorio adiacente, con l’allestimento di un percorso alternativo all’interno del PS. L’evento non ha avuto comunque conseguenze su pazienti e operatori, anche grazie all’impegno dei professionisti del PS, degli operatori del Servizio tecnico e dei dirigenti della Direzione sanitaria dell’Ospedale e della Direzione di Presidio, che hanno lavorato fino a tarda sera per accelerare il ritorno della situazione alla normalità.  

Nella stessa giornata, sempre nel Distretto di Mirandola, si è verificato un guasto al motore su un’ambulanza in servizio su un codice minore, anche in questo caso senza conseguenze per paziente e professionisti. Avvisata la Centrale Operativa dell’accaduto, in pochi minuti è giunto sul posto un altro mezzo, che ha portato a termine il servizio. Nel pomeriggio si è verificato un altro guasto a un’ambulanza, prontamente sostituita da un altro mezzo grazie alla flessibilità della rete del soccorso provinciale, attrezzata per questo tipo di eventi.

La Direzione aziendale sta monitorando con attenzione le situazioni contingenti, spesso frutto di usura e deterioramento presenti in alcune aree delle strutture sanitarie, dedicando risorse straordinarie alla manutenzione, con l’obiettivo di rendere questi interventi stabili e costanti anche negli anni a venire.

















Redazione 1

