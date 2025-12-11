giovedì, 11 Dicembre 2025
Comune di Sassuolo
HomeCronacaIncendio in centro a Scandiano, la condanna del Circolo PD





Incendio in centro a Scandiano, la condanna del Circolo PD

CronacaScandiano
Tempo di lettura Less than 1 min.
Il Circolo PD di Scandiano condanna senza alcuna ambiguità il gesto vile e irresponsabile che, nella serata di mercoledì 10 dicembre 2025, ha distrutto la casetta di Babbo Natale in piazza Duca d’Aosta. Un luogo simbolo della comunità, pensato per i bambini e per le famiglie, è stato colpito da un atto che offende tutti noi.

Mentre proseguono le indagini per individuare i responsabili, facciamo nostre le parole del Sindaco Matteo Nasciuti: “un atto vigliacco che mostra solo disprezzo per il bene comune e per la nostra comunità”. Non è solo vandalismo: è un attacco al senso di appartenenza e al lavoro di tante persone che, con dedizione, costruiscono occasioni di condivisione e bellezza.

Abbiamo piena fiducia nelle forze dell’ordine e siamo certi che i colpevoli verranno individuati e chiamati a rispondere delle proprie azioni, come la legge prevede e la nostra comunità merita.

Un ringraziamento sincero va all’Associazione Commercianti di Scandiano, che con impegno, passione e generosità ha dato vita, più volte, a quella struttura. Il loro lavoro non verrà oscurato da questo gesto meschino.

Scandiano non si piega a chi vuole distruggere: reagiamo uniti, con la forza della nostra comunità.

















Redazione 1

