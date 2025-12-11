In biblioteca “Fly Buddy”, in volo a quattro zampe

Incontro con l’autore in biblioteca: sabato 13 dicembre alle ore 17 al Mabic la rassegna “Lib(e)ri di scrivere” propone la presentazione del romanzo “Fly Buddy. In volo con Balù” di Clemente Ingenito (Book Tribù), alla presenza dell’autore in dialogo con la scrittrice Elisa “Eliselle” Guidelli.

Maranellese, comandante pilota presso Ita Airways, Clemente Ingenito in “Fly Buddy” propone una storia “per navigare al meglio nel meraviglioso e complesso viaggio della vita, una mappa che aiuta a gestire lo stress quotidiano e a riscoprire la gioia di vivere appieno, con la presenza fidata di un compagno speciale, un cane di nome Balù. Balù nel romanzo non è solo un animale domestico, ma un copilota fedele che con il suo amore incondizionato e la sua capacità di vivere nel presente ricorda ogni giorno l’importanza della semplicità e della presenza”.