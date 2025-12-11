Il Comune di Sassuolo acquisterà nuovi libri per la Biblioteca dalle librerie del territorio

Grazie alla vittoria del bando Ministeriale collegato al Decreto Cultura, con un’assegnazione di 12.669€ di contributo, il Comune di Sassuolo potrà acquistare nuovi libri per la Biblioteca dalle librerie del territorio.

“Siamo molto contenti che la Biblioteca Cionini sia stata fra quelle selezionate dalla Direzione Generale Biblioteche e di poter quindi investire direttamente sulle librerie del territorio questi fondi col fine di aumentare il patrimonio librario della nostra biblioteca, proprio a poche settimane dalla riapertura. Sostenere la cultura e, con essa, realtà come le librerie del territorio che non sono solamente un punto vendita ma un vero e proprio punto d’incontro e socializzazione – afferma l’Assessore alla Cultura del Comune di Sassuolo Federico Ferrari – in cui si viene presi per mano ed accompagnati alla scoperta delle ultime novità e consigliati nella scelta del libro più adatto ad ogni gusto, è un compito a cui ogni Amministrazione locale dovrebbe votarsi. Scegliere di frequentare una libreria porta con sé piccoli grandi aspetti che una transizione digitale non ci può offrire e oggi come non mai, con i dati sulla qualità della lettura e sul numero di lettori in drammatico calo, sostenere questi negozi senza tempo e lontani dalla frenesia quotidiana, è un gesto non solo di amore verso la letteratura e la conoscenza quanto verso il territorio in cui abitiamo e viviamo. Da qui il grazie dell’Amministrazione a chi svolge quotidianamente questo lavoro per la collettività e un ringraziamento anche al servizio bibliotecario del Comune che in quest’ultimo anno ha fatto un lavoro straordinario prima dando vita alla Biblioteca Pop-Up e ora predisponendo la riapertura della Cionini senza tralasciare gli aspetti di promozione della lettura, tra cui anche la vittoria di questo bando”.

Il bando vinto dal Comune rientra all’interno del Piano Olivetti per la Cultura, dotato di una propria unità di missione e voluto per promuovere la rigenerazione culturale delle periferie, delle aree interne e di quelle svantaggiate, introduce strumenti per valorizzare le biblioteche quali mezzo di educazione intellettuale e civica e di connessione con il tessuto sociale. Promuove la filiera dell’editoria libraria, anche attraverso il sostegno alle librerie caratterizzate da lunga tradizione, da interesse storico-artistico e alle librerie di prossimità. L’art. 7 del Decreto Ministeriale dispone che il contributo venga utilizzato per acquistare libri presso almeno 3 librerie fisiche ubicate nella provincia in cui ha sede la Biblioteca e per un massimo del 10% del contributo assegnato non c’è il vincolo della territorialità; per questo, una quota di acquisti sarà presso una libreria di Piacenza, specializzata nella fornitura di pubblicazioni in lingua originale. I 12.669€ sono stati suddivisi tra sette librerie: Libreria Incontri Indipendente, Libreria Mondadori, La Libreria, Libreria Le vite degli altri, Libreria per Ragazzi Il Castello di Carta, Libreria Ghirigoro, Libreria Book Bank.