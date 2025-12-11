Ignoti danno fuoco alla casetta di Babbo Natale in centro a Scandiano

Nella tarda serata di ieri, è stata data alle fiamme la casetta di Babbo Natale in centro a Scandiano. I Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22:30. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un gesto doloso.

Dura la condanna del sindaco Matteo Nasciuti: “Dare fuoco alla casetta di Babbo Natale in piazza è un gesto ignobile. Avete bruciato un luogo pensato per i bambini e le famiglie. Questo non è disagio, non è protesta, non è una bravata: è vandalismo puro. Un atto vigliacco che mostra solo disprezzo per il bene comune e per la nostra comunità”.

Il primo cittadino aggiunge: “La piazza è videosorvegliata. Le immagini sono già al vaglio delle forze dell’ordine e, se come pare di origine dolosa, i responsabili verranno individuati. Chi ha fatto questo risponderà delle proprie azioni. Scandiano non vi giustifica e non vi farà sconti. A chi sceglie la distruzione rispondiamo con fermezza”, quindi ringrazia le forze dell’ordine e vigili del fuoco.