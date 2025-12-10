mercoledì, 10 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeScandianoScandiano, "L'uncinetto per rallentare assieme": le generazioni si intrecciano al Made





Scandiano, “L’uncinetto per rallentare assieme”: le generazioni si intrecciano al Made

Scandiano
Tempo di lettura 1 min.

Intervista all'ideatrice del progetto: «E' un ottimo modo per socializzare»

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Da settimane lo spazio Made di via Diaz 18 annoda i fili di due generazioni troppo distanti. Giovani e anziani collaborano per imparare l’arte antica dell’uncinetto. I primi studenti, i secondi maestri. Un’attività trasversale guidata dall’Università del Tempo Libero in collaborazione col Progetto Giovani, entrambe realtà molto attive a Scandiano.

Così l’ideatrice del progetto:

Chi sei e come ti sei avvicinata al MADE?

Sono Cecilia e ho iniziato a frequentare il MADE intorno al 2018, inizialmente per studiare mentre ero iscritta a Giurisprudenza. Negli anni si è creato un rapporto molto forte con la gestione e con le persone che frequentano lo spazio.

Da dove nasce l’idea di proporre un laboratorio di uncinetto?
L’idea mi è venuta in primo luogo perché il MADE è uno spazio che si presta: è accogliente, passano tante persone ed è un ambiente aperto, l’uncinetto mi sembrava un’attività che potesse coinvolgere anche altri

Perché proprio l’uncinetto?
Volevo imparare un’attività rilassante e la tecnica dell’uncinetto richiede pazienza e calma, qualità che nelle nostre giornate frenetiche spesso mancano. Su Instagram vedevo molti video di ragazzə che creavano con l’uncinetto e mi ha incuriosita, ma dai social è difficile imparare davvero: manca qualcuno che ti segua, che ti corregga. Così ho capito che un apprendimento dal vivo sarebbe stato più efficace.
Il laboratorio poi si è sviluppato in modo inaspettato in senso positivo: pensavo sicuramente ci sarebbero state insegnanti preparate ma la collaborazione con l’Università del Tempo Libero si è rivelata un valore aggiunto enorme.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.