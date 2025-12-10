Dopo la lite con il vicino, in giro con la mannaia: denunciato a Luzzara

Nel pomeriggio dell’8 dicembre scorso, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Guastalla si sono messi alla ricerca di uno straniero, dopo la segnalazione di alcuni cittadini di Luzzara che avevano notato l’uomo allontanarsi a piedi dalla propria abitazione in evidente stato di agitazione, nascondendo un’arma bianca nella cintola dei pantaloni e proferendo chiare minacce nei confronti di un vicino con cui in mattinata aveva avuto un alterco per futili motivi.

In prima battuta i militari dell’aliquota radiomobile si recavano nel bar frequentato dal vicino dove l’uomo non veniva rintracciato, e poi pattugliavano la zona sino a quando lo trovavano. L’uomo, 41enne, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di una mannaia da cucina di circa 30 cm, occultata dietro la schiena tra il giubbotto e i pantaloni. L’arma veniva sequestrata.

Con le accuse di porto di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri dell’aliquota Radiomobile della compagnia di Guastalla hanno denunciato alla Procura reggiana il 41enne nordafricano. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.