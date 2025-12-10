Domenica 14 dicembre modifiche a viabilità e sosta in centro a Sassuolo

Dopo l’accensione dell’albero e delle luminarie in piazza Garibaldi, sabato scorso, entra nel vivo il ricco programma natalizio organizzato dal Comune di Sassuolo, Sgp e Sassuololtre, in collaborazione con le associazioni, i comitati e le parrocchie cittadine, per accompagnare la città in questo periodo di festa.

Domenica prossima, 14 dicembre, l’intero centro storico sarà ricco di iniziative ad iniziare dal “Mercato di Natale”, il mercato ambulante straordinario a cura dell’Associazione “I Mercanti dell’Unione” in piazza Garibaldi, per proseguire con Mercatini di Natale in via Menotti, Artigianato e Tradizioni con vin brûlé e panettoni in via Clelia, Mercatino dell’Artigianato con articoli da regalo handmade in via Cavallotti; il Concerto di Natale di Sonus Academy & Coro San Giuseppe in piazzale Teggia e “Dolce Natale”, la giornata dedicata all’enogastronomia natalizia con vendita di prodotti tipici locali, in collaborazione con Coldiretti Modena e Circolo Boschetti Alberti in piazza Martiri Partigiani.

Per consentire il regolare svolgimento di tutte le iniziative, la Comandante della Polizia Locale ha emesso un’apposita ordinanza che regola la viabilità e la sosta per tutta la giornata.

Strade e piazze chiuse a transito e sosta: via Clelia, via del Pretorio, via Cavallotti, P.le Teggia, via Menotti, il settore centrale di P.zza Martiri Partigiani, via Mazzini.

In particolare, per consentire lo svolgimento dell’evento “Dolce Natale”, anche la viabilità di piazza Martiri Partigiani subirà modifiche: il transito sulla carreggiata ovest sarà consentito solamente per commercianti, residenti e autorizzati ZTL; tutti gli altri avranno la svolta obbligatoria a sinistra nel parcheggio centrale (porzione nord).