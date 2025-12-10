mercoledì, 10 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiDomenica 14 dicembre modifiche a viabilità e sosta in centro a Sassuolo





Domenica 14 dicembre modifiche a viabilità e sosta in centro a Sassuolo

AppuntamentiIn evidenzaSassuoloViabilita'
Tempo di lettura 1 min.

L’intero centro storico sarà infatti ricco di iniziative

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Dopo l’accensione dell’albero e delle luminarie in piazza Garibaldi, sabato scorso, entra nel vivo il ricco programma natalizio organizzato dal Comune di Sassuolo, Sgp e Sassuololtre, in collaborazione con le associazioni, i comitati e le parrocchie cittadine, per accompagnare la città in questo periodo di festa.

Domenica prossima, 14 dicembre, l’intero centro storico sarà ricco di iniziative ad iniziare dal “Mercato di Natale”, il mercato ambulante straordinario a cura dell’Associazione “I Mercanti dell’Unione” in piazza Garibaldi, per proseguire con Mercatini di Natale in via Menotti, Artigianato e Tradizioni con vin brûlé e panettoni in via Clelia, Mercatino dell’Artigianato con articoli da regalo handmade in via Cavallotti; il Concerto di Natale di Sonus Academy & Coro San Giuseppe in piazzale Teggia e “Dolce Natale”, la giornata dedicata all’enogastronomia natalizia con vendita di prodotti tipici locali, in collaborazione con Coldiretti Modena e Circolo Boschetti Alberti in piazza Martiri Partigiani.

Per consentire il regolare svolgimento di tutte le iniziative, la Comandante della Polizia Locale ha emesso un’apposita ordinanza che regola la viabilità e la sosta per tutta la giornata.

Strade e piazze chiuse a transito e sosta: via Clelia, via del Pretorio, via Cavallotti, P.le Teggia, via Menotti, il settore centrale di P.zza Martiri Partigiani, via Mazzini.

In particolare, per consentire lo svolgimento dell’evento “Dolce Natale”, anche la viabilità di piazza Martiri Partigiani subirà modifiche:  il transito sulla carreggiata ovest sarà consentito solamente per commercianti, residenti e autorizzati ZTL; tutti gli altri avranno la svolta obbligatoria a sinistra nel parcheggio centrale (porzione nord).

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.