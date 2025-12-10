mercoledì, 10 Dicembre 2025
Al Teatro Duse di Bologna ‘I promossi sposi’, nuovo show de I Legnanesi

BolognaTeatro
Tra risate, pettegolezzi di cortile e scintillanti numeri di rivista, I Legnanesi tornano al Teatro Duse di Bologna con un nuovo e attesissimo spettacolo, I Promossi Sposi, in scena il 13 e 14 dicembre (sabato ore 21, domenica ore 16). Il titolo è un omaggio ad Alessandro Manzoni, o meglio, al suo modo inconfondibile di indagare l’animo umano. Manzoni diventa così l’ispiratore di un viaggio teatrale nei sentimenti più autentici, quelli che resistono al tempo e alle convenzioni.

Quanto alla trama, tutto ha inizio con una notizia incredibile: Giovanni, insolitamente triste e abbattuto, comunica alla moglie Teresa e alla figlia Mabilia qualcosa che sconvolge la quotidianità della famiglia Colombo. Un errore di vecchie scartoffie comunali sembra infatti rivelare che Teresa e Giovanni non sono mai stati sposati davvero. Da qui, prende vita un susseguirsi di malintesi, imprevisti e gag irresistibili, in perfetto stile Legnanesi, dove la comicità popolare si intreccia con la dolcezza dei sentimenti veri…

















