Il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna in visita a Reggio Emilia

Reggio Emilia
Tempo di lettura Less than 1 min.
Giornata reggiana quella di oggi per il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Enrico Scandone. L’Alto Ufficiale, accolto dal comandante Provinciale Colonnello Orlando Hiromi Narducci, è arrivato al comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Emilia attorno alle 10.30 incontrando, tutti gli Ufficiali dell’Arma di Reggio Emilia, una rappresentanza di Carabinieri, Brigadieri e Comandanti di Stazione della Provincia, che hanno presenziato all’incontro. Presenti anche le rappresentanze dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo.

Il Comandante della Legione ha formulato i più fervidi auguri per le prossime festività natalizie e di fine d’anno, esprimendo parole elogiative per l’attività condotta dai carabinieri reggiani, ribadendo la necessità di perseverare nel tenere alta la guardia ma anche e soprattutto di concentrare le forze a sostegno dei cittadini. Un tributo particolare è andato alle famiglie dei Militari, che sostengono in silenzio i loro cari in servizio nel loro diuturno sacrificio, ottenendo così il ringraziamento e la profonda riconoscenza dell’alto Ufficiale. L’incontro ha rappresentato ancora una volta l’occasione per un reciproco ringraziamento, rafforzando lo spirito di collaborazione nell’affrontare i principali temi concernenti la sicurezza pubblica in provincia.

 

















Redazione 1

