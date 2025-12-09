ETRA d’inverno alla Rocca di Vignola

La Sala dei Contrari della Rocca di Vignola torna ad accendersi con ETRA Festival d’Inverno, la rassegna musicale ideata con la direzione artistica di Andrea Candeli e realizzata in collaborazione con il Laboratorio Culturale APS.

Tre appuntamenti, tutti a ingresso gratuito e libero fino a esaurimento posti, animano il periodo natalizio con proposte musicali immerse in scenografie di luce e atmosfere evocative.

Il primo concerto, venerdì 19 dicembre alle ore 21, è l’Omaggio a Ennio Morricone, affidato ai Solisti dell’Orchestra Sinfonica delle Terre Verdiane. Un viaggio coinvolgente attraverso le più celebri musiche da film del Maestro, interpretate da Renata Campanella (soprano), Cristina Zambelli (tromba), Antonio Braidi (violoncello), Matteo Ferrari (flauto), Andrea Candeli (chitarra) e Stefano Giaroli (pianoforte).

Sabato 27 dicembre, sempre alle ore 21, si esibisce il Joy Gospel Choir, con un repertorio che attraversa il Contemporary Gospel ispirato ad autori come Richard Smallwood, Kirk Franklin e Kurt Carr, e si apre alla Christian music con brani resi celebri da Darlene Zschech, Twila Paris e Hillsong. Non mancano i riferimenti al gospel tradizionale, tra cui la celebre “Oh Happy Day” di Edwin Hawkins. Armonizzazioni corali, voci soliste e arrangiamenti originali costruiscono un programma coinvolgente, pensato per valorizzare la ricchezza e la varietà del linguaggio gospel contemporaneo.

Il terzo appuntamento è in programma per l’ultimo dell’anno: mercoledì 31 dicembre, alle 21, è di scena il tradizionale Concerto di Capodanno, con BCC Felsinea come partner dell’evento. Protagonista della serata sarà lo Strings Music Ensemble, che accompagnerà il pubblico in un percorso musicale che intreccia la grande tradizione con l’energia contemporanea: dai valzer e dalle polke di Johann Strauss, capaci di restituire l’eleganza delle danze viennesi, alle reinterpretazioni moderne di brani pop e rock, rivisitate per ensemble d’archi. Un concerto che celebra la bellezza della contaminazione musicale, tra arrangiamenti originali, virtuosismo e un dialogo costante fra passato e presente, per salutare l’anno nuovo con un’esperienza aperta a tutti.

Tutti gli spettacoli, ad ingresso libero e gratuito, si terranno nella Sala dei Contrari della Rocca di Vignola, con ingresso da via Ponte Muratori.