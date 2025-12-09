Arrestati a Bologna due trafficanti di droga con 20 kg di marijuana

martedì, 9 Dicembre 2025
BOLOGNA (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha eseguito un controllo su una coppia nel parcheggio di un supermercato in questa via Massarenti a Bologna. I due, entrambi albanesi, sembravano nervosi e gli agenti hanno deciso di approfondire le verifiche sulla loro auto che risultava intestata ad un italiano già emerso nel contesto di un precedente arresto per droga.

A bordo di uno scooter intestato all’uomo, infatti, alcune settimane fa veniva rintracciata un’altra persona sorpresa a trasportare ed a detenere, a casa, 13 chili di marijuana.

La perquisizione dell’auto ha consentito di rinvenire, nel bagagliaio, cinque chilogrammi di marijuana. I controlli sono stati approfonditi sia nell’abitazione della coppia, dove è stata rinvenuta un ulteriore mezzo chilo di marijuana, che presso un garage aperto con chiavi rinvenute nell’auto. Nel garage, locato a nome dell’intestatario dell’autovettura, è stato rinvenuto un ulteriore quantitativo di stupefacente per complessivi 13 chili di marijuana.

