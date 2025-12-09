Arrestati a Bologna due presunti trafficanti di droga, sorpresi con quasi 20 chili di marijuana

Nell’ambito dei controlli del territorio la Volante della Polizia di Stato decideva di controllare due soggetti, un uomo ed una donna, nel parcheggio di un supermercato sito in questa via Massarenti.
Al momento del controllo i due, entrambi cittadini albanesi, sembravano nervosi e, quando la Volante decideva di approfondire le verifiche sulla loro autovettura, risultata intestata ad un cittadino italiano già emerso nel contesto di precedente arresto per droga operato dalla Polizia di Stato: a bordo di uno scooter intestato a tale soggetto, infatti, alcune settimane fa veniva rintracciato un uomo che veniva sorpreso a trasportare ed a detenere, a casa, complessivi 13 chili di marijuana.
La perquisizione dell’auto consentiva di rinvenire, nel bagagliaio, cinque chilogrammi di marijuana. Si decideva, quindi, di approfondire i controlli sia nell’abitazione della coppia, dove si rinveniva un ulteriore mezzo chilo di marijuana, che presso un garage aperto con chiavi rinvenute nell’auto. Nel garage, locato a nome del soggetto intestatario dell’autovettura, si rinveniva un ulteriore quantitativo di stupefacente per complessivi 13 chili di marijuana. Sulla scorta dei quantitativi rinvenuti si procedeva a trarre in arresto entrambi i soggetti.
Si rappresenta che si procede in ambito di indagini preliminari con la presunzione di innocenza del fermato.