lunedì, 8 Dicembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
Intendo della canna fumaria in un’abitazione a Sestola

Appennino ModeneseModenaSestola
Intorno alle 17:00 i vigili del fuoco del distaccamento di Pavullo sono intervenuti in via Campacci a Sestola per incendio della canna fumaria di un’abitazione privata. Vista la copertura del tetto, di tipo ventilato ed in legno, le fiamme hanno iniziato a propagarsi in una parte della falda della struttura.

Il pronto intervento della squadra dei Vigili del fuoco, supportata dall’arrivo dei volontari di Fanano, ha limitato i danni. L’ intervento è durato un paio d’ore, sino a ripristinare le condizioni di sicurezza. Non si segnalano feriti.

















Redazione 1

