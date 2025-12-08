lunedì, 8 Dicembre 2025
Giorgio Panariello al Teatro EuropAuditorium di Bologna con il nuovo show “E se domani…”

AppuntamentiBologna
Giorgio Panariello torna a teatro con il nuovo imperdibile show E se domani un racconto ironico e pungente del suo personalissimo “viaggio nel futuro”.  L’artista porterà questo nuovo spettacolo nei principali teatri italiani e farà tappa al Teatro EuropAuditorium l’11 e il 15 dicembre.

Lo spettacolo inizia proprio con Panariello che viene ricatapultato al giorno d’oggi dopo essere stato scelto insieme ad altri personaggi (solo al pubblico in teatro svelerà chi sono) per andare a scoprire cosa ci riserva il futuro di cui tanto si parla. Giorgio sembra essere l’unico ad essere tornato da questo viaggio e attraverso nuovi personaggi, aneddoti, musica e trovate tecnologiche farà viaggiare con la fantasia anche tutto il pubblico in teatro.

Un nuovo straordinario show dell’inimitabile Giorgio Panariello che ancora una volta ci darà un assaggio del suo sguardo sul mondo e sui temi più attuali attraverso la sua inconfondibile ironia.

 Teatro EuropAuditorium: info@teatroeuropa.it – 051.372540

















