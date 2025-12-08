lunedì, 8 Dicembre 2025
Al Celebrazioni di Bologna Giovanni Storti e Stefano Mancuso presentano “Lunga vita agli alberi”

BolognaTeatro
Tempo di lettura 1 min.
Alterna comicità e momenti di riflessione Lunga vita agli alberi, proposto al Teatro Celebrazioni di Bologna giovedì 11 e venerdì 12 dicembre alle ore 21.00. Con la regia poetica e visionaria di Arturo Brachetti, lo spettacolo vede l’attore Giovanni Storti, nei panni di un curioso viaggiatore, dialogare con lo scienziato e divulgatore Stefano Mancuso, guida sapiente e illuminata. Il potente confronto tra arte e scienza è pensato per accendere i riflettori sulla vitale importanza del mondo vegetale e per sensibilizzare il pubblico, favorendo una maggiore consapevolezza e un conseguente cambiamento.

Lo spettacolo è strutturato come un affascinante viaggio in tre atti che unisce natura, intrattenimento e approfondimento scientifico. L’attenzione si concentra sulle tre parti essenziali di una pianta – radici, fusto e chioma – mostrando il loro ruolo determinante e l’influenza che esercitano sull’esistenza umana e sull’equilibrio dell’ecosistema.

Il percorso prende il via dalle radici, svelando la lotta sotterranea delle piante per la sopravvivenza: una complessa rete intessuta di comunicazione, collaborazione e competizione. Si sale poi al fusto, emblema di resistenza e crescita, affrontando il tema cruciale dell’adattamento vegetale ai cambiamenti climatici e alle avversità. Il fusto si erge così a ponte di trasformazione tra terra e cielo, portando con sé un messaggio di speranza. Il viaggio si conclude con la chioma verde, apoteosi della bellezza, dell’armonia e del potenziale rivoluzionario intrinseco nelle piante.

Lungo questo viaggio, Storti esplorerà il mondo vegetale con il suo tipico stupore e la sua ironia, mentre Mancuso ne svelerà i segreti più stupefacenti.

