Fuori Campo 11, terminata la nona edizione del Festival SportivaMente: una settimana all’insegna di sport, inclusione e divertimento

Domenica 7 dicembre, si è svolto l’evento conclusivo della nona edizione del Festival SportivaMente. Presso la Polisportiva San Donnino, è andato in scena il Torneo “Boldrini” di Calcio a 5 – Categoria Special organizzato dal CSI Comitato di Modena in collaborazione con Fuori Campo 11: è stata una mattinata all’insegna di sport, divertimento, partecipazione e inclusività, che ancora una volta ha testimoniato e dato prova della potenza del linguaggio dello sport, che ci invita a superare qualsiasi tipo di barriera.

Questo evento chiude l’edizione 2025 del Festival SportivaMente, ma Fuori Campo 11 non si ferma e continua a portare avanti numerose attività in attesa della decima edizione della rassegna, in programma il prossimo anno. Infatti, Fuori Campo 11 ha sviluppato nuovi e interessanti progetti, tra i quali “Sportivamente in classe”, pensato per coinvolgere gli studenti nella produzione di contenuti comunicativi come articoli o podcast inerenti ai temi trattati negli incontri del Festival SportivaMente e “Time Aut”, che rientra nel più ampio progetto “Start Aut” e riguarda il coinvolgimento di ragazzi autistici nella gestione della comunicazione relativa al Festival SportivaMente.

 

















