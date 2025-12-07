domenica, 7 Dicembre 2025
Ad Abu Dhabi vince Verstappen, ma Norris è campione del mondo

Ad Abu Dhabi vince Verstappen, ma Norris è campione del mondo

YAS MARINA (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Lando Norris è campione del mondo di Formula 1 per la prima volta in carriera. Il pilota della McLaren, nonostante qualche brivido nell’ultimo Gran Premio stagionale di Abu Dhabi, sale sul tetto del mondo grazie al terzo posto ottenuto alle spalle di Max Verstappen e di Oscar Piastri. All’olandese, invece, non basta l’ottavo successo di quest’anno sul tracciato di Yas Marina, che lo porta a chiudere il campionato a sole due lunghezze di distanza da Norris.

Un’annata straordinaria da parte del britannico che, dopo aver centrato 7 vittorie, 15 podi e 7 pole position, può finalmente liberare tutta la propria gioia. Ottimo quarto posto per Charles Leclerc, che permette alla Ferrari di rialzare la testa arrivando ai piedi del podio davanti alla Mercedes di George Russell. L’altra Rossa di Lewis Hamilton rimonta dal sedicesimo all’ottavo posto, mentre Andrea Kimi Antonelli non va oltre la quindicesima piazza. Completano la top 10 di giornata Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Oliver Bearman (Haas) e Lance Stroll (Aston Martin). Lacrime per il pilota britannico nel “team radio” dopo la fine del Gp di Abu Dhabi. “Lando sei campione del mondo”, gli dicono dal box e il britannico si commuove.
