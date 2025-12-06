Sassuolo: la tassa di soggiorno entrerà in vigore a partire da marzo

“Ringrazio le Associazioni di categoria – commenta l’Assessore alla Cultura Federico Ferrari – per i preziosi suggerimenti e per il confronto costante e sempre costruttivo in corso in questi mesi su molteplici temi relativi non solo al turismo quanto al commercio e agli eventi.

Il provvedimento della tassa di soggiorno va a uniformarsi a quanto in vigore già in altri due Comuni del Distretto ceramico (a cui le tariffe saranno uniformate) per poter agire anche in questo caso come un territorio comune con comuni intenti e comuni obiettivi di sviluppo turistici.

Il Comune non ha intenzione di fare cassa quanto di avere nuove risorse a disposizione proprio per poter implementare le politiche turistiche a partire da un rilancio sempre maggiore del Palazzo Ducale, del Castello di Montegibbio e del Fiume Secchia e dalla collaborazione con gli altri Comuni del Distretto, con Pavullo per la via del Ducato, con Modena, con l’Associazione Italiana Città della Ceramica e con i cammini della via Vandelli e della Via Romea Imperiale che attraversano Sassuolo.

Un volano quindi per l’economia turistica e commerciale del territorio. Il tavolo di concertazione sull’impegno e l’utilizzo delle risorse è una proposta che avevo avanzato durante i due incontri avuti sul tema insieme alle Associazioni di Categoria (oltre ad un incontro avuto con Confindustria Ceramica) e sono felice sia stata accolta, nonostante la contrarietà alla misura in atto: la condivisione è un tema cardine per l’amministrazione e partiremo dalle proposte candidate all’interno di Urbano l’hub di Sassuolo e già approvate dalla Regione per redigere insieme il piano turistico dei prossimi anni”.

La tassa, che sarà portata per approvazione nel consiglio comunale di dicembre, entrerà in vigore a partire da marzo. L’imposta sarà dovuta da ciascuna persona non residente nel Comune di Sassuolo per ogni pernottamento fino ad un massimo di dieci soggiorni per notte nell’anno solare per struttura ricettiva.

Le tariffe saranno le stesse già applicate nel Distretto e sono previste molteplici esenzioni che riguarderanno: