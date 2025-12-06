sabato, 6 Dicembre 2025
Sassuolo accende il Natale: gli appuntamenti di domenica e lunedì

Con la cerimonia d’accensione dell’albero e delle luminarie di piazza Garibaldi questa sera, inizia il periodo di avvicinamento al Natale con i tanti appuntamenti.

Il programma di domani e lunedì.

Domenica 7 dicembre

Decora la tua pallina: laboratorio creativo nel Villaggio di Babbo Natale in piazza Martiri Partigiani – dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30

La regina delle Nevi: tra incantesimi e paesaggi ghiacciati, una fiaba sull’amicizia per tutta la famiglia. Al teatro Carani dalle ore 16.

Lunedì 8 dicembre

Mercatini di Natale: Mercatini di Natale solidale presso la Corte del Castello di Montegibbio a cura del Circolo Boschetti Alberti, con visite al Castello, laboratori e letture per bambini, animazione e rievocazioni storiche. Presso la corte del Castello di Montegibbio dalle 9 alle 17

Natale a Quattro Zampe – Selfie Contest: scatta un selfie con il tuo cane davanti all’Albero di Natale in piazza Garibaldi tutto il giorno

Baby Dance & Giochi di Natale presso il Villaggio di Babbo Natale in piazza Martiri Partigiani dalle 10 alle 12 e dalle 15,30 alle 18,30

Omaggio alla Beata Vergine: in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione. Saluto del Sindaco e posa dei fiori alla presenza dei Vigili del Fuoco, di Unitalsi e del Coro Parrocchiale dell’Oratorio Don Bosco “OdBand”; in piazza Garibaldi dalle ore 11

Artisti on Ice: spettacolo con pattinatori sul ghiaccio presso la pista sul ghiaccio di piazzale Della Rosa alle ore 16,30

 

















