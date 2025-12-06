sabato, 6 Dicembre 2025
Previsioni meteo Emilia Romagna, domenica 7 dicembre 2025

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
Transito di nuvolosità medio-alta in temporanea attenuazione dalla serata. Locale riduzioni di visibilità, per foschie o nebbie, anche a banchi, nelle ore più fredde sulle pianure nord orientali in particolare su quelle a ridosso del Po.

Temperature in ulteriore lieve diminuzione nei valori minimi, specie nei fondovalle, con valori attorno a 1 e 3 gradi e possibili locali gelate notturne, valori tra 3/5 gradi sulla costa; massime senza variazioni di rilievo, o in lieve aumento nelle zone appenniniche, con valori tra i 9 e gli 11 gradi. Venti prevalentemente deboli dai quadranti occidentali o quasi assenti. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)

















Redazione 1

