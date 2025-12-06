sabato, 6 Dicembre 2025
Espulsione per straniero irregolare fermato dai Carabinieri ad Albinea dopo segnalazioni di molestie

Albinea
Tempo di lettura 1 min.
I Carabinieri della Stazione di Albinea sono intervenuti in risposta alle segnalazioni di molestie pervenute da parte di numerosi cittadini e clienti di un supermercato locale, rintracciando e avviando le procedure di espulsione per uno straniero irregolare sul territorio nazionale. Nei giorni scorsi, erano giunte diverse segnalazioni riguardanti la presenza, nei pressi del supermercato Conad del paese, di un uomo di origine straniera che infastidiva e molestava la clientela. Alcune testimonianze riferivano anche di atti in cui l’uomo si sarebbe abbassato i pantaloni, mostrando le parti intime. In risposta all’allarme sociale generato, i Carabinieri di Albinea hanno immediatamente intensificato i servizi di pattugliamento mirati nella zona. I militari sono riusciti a individuare l’uomo, un cittadino nigeriano di 34 anni, senza fissa dimora. Dagli accertamenti in caserma, l’uomo è risultato essere irregolare sul territorio italiano. È emerso inoltre che era già gravato da un ordine di espulsione emesso dal Questore di Reggio Emilia con conseguente l’accompagnamento in un Centro di Permanenza. Nonostante l’uomo non sia stato colto in flagranza di atti osceni al momento del fermo, la sua situazione di irregolarità ha permesso ai Carabinieri di procedere immediatamente nei suoi confronti. L’individuo è stato prontamente accompagnato presso l’Ufficio Espulsioni della Questura di Reggio Emilia, da dove è stato disposto il trasferimento al Centro di Permanenza per l’effettivo rimpatrio nel Paese d’origine.

















