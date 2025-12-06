sabato, 6 Dicembre 2025
Cadelbosco Sopra: devasta la casa di un amico poi aggredisce i carabinieri, arrestato

Un uomo di 30 anni, ospite presso l’abitazione di un amico, in uno stato di grave alterazione provocato dall’assunzione di farmaci e sostanze stupefacenti, ha causato ingenti danni all’appartamento. All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo ha tentato di fuggire a bordo di uno scooter e ha opposto resistenza, entrando in colluttazione con i militari, minacciandoli e cercando di sottrarsi al controllo. Alla fine, è stato bloccato e trasferito in ospedale per accertamenti.
Per questi fatti, i Carabinieri della stazione di Cadelbosco Sopra, con il supporto dei colleghi di Poviglio e del Nucleo Radiomobile di Guastalla, hanno proceduto all’arresto del 30enne, cittadino italiano residente a Reggio Emilia. L’uomo è stato accusato di resistenza e minacce a pubblico ufficiale ed è stato trattenuto al termine delle formalità presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia, a disposizione della Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci.  L’episodio si è verificato poco dopo le 17:30 del 5 dicembre.
















