Cadelbosco Sopra: devasta la casa di un amico poi aggredisce i carabinieri, arrestato

Un u o mo di 30 anni, ospite presso l’abitazione di un amico, in un o stato di grave alterazione p r ovo c a to d a ll’a ssunzione di farmaci e sostanze stupefacenti, ha c a us ato ingenti danni all’appartamento. All’arrivo dei Carabinieri, l’uomo ha tentato di fug g i re a bordo di uno scooter e ha oppos to r esiste n z a , entrando in colluttazione con i militari, m in acc i a n doli e cerc a ndo di s ot t r arsi al controllo. Alla fine, è stato bloccato e t rasferi to in ospedale per accertamenti .

P er questi fa t t i , i Ca rabi n i e ri dell a stazione di C ad e lbo s co Sopra, con il supporto dei colleghi di Poviglio e del Nu c leo R a dio mo b i le di Guastalla, hanno p r o c e d u t o a ll’arres to del 30enne, cittadino italiano residente a Reggio Emilia . L’u o mo è s t ato accusat o di r es i s t enza e minacce a p ub bl i c o uffi ci a le ed è stato trattenuto al termine delle formalità presso la Casa Circondariale di Reggio Emilia, a disposizione della Procura della Repubblica diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci. L’ e pisod io s i è v e rif i c at o poco dopo le 17 : 30 del 5 dicembre.