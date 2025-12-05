A San Felice ieri un incontro sul tema di truffe e furti ai danni di anziani e fasce deboli

Ieri sera, presso la Sala Consiliare del Comune di San Felice sul Panaro, si è tenuto un incontro, organizzato dall’amministrazione comunale, sul tema delle truffe e furti ai danni di anziani e fasce deboli.

Il Comandante della Stazione Carabinieri di San Felice, alla presenza del Sindaco e dell’Assessore alle pari opportunità e servizi sociali, ha fornito informazioni e consigli sul tema ai circa 100 cittadini. L’intervento è stato molto apprezzato dai partecipanti che erano molto interessati alla grave e attuale problematica.

Al termine, gli organizzatori hanno ringraziato il relatore.