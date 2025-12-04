Sabato ad Albinea la messa a dimora di altri 1500 tulipani sul “Cammino di Matteo”

La mattina di sabato 6 dicembre, alle ore 10, all’incrocio tra via Poiano e via Garibaldi, gli amici di Matteo incerti e la sua famiglia si daranno appuntamento per piantumare altri 1500 bulbi di tulipano sul cammino a lui dedicato.

L’iniziativa è stata proposta dalla famiglia del giornalista, scrittore e ricercatore scomparso il 14 agosto 2022 a soli 50 anni, che ha acquistato i bulbi, ed è stata accolta con favore dall’amministrazione che ha collaborato alla sua realizzazione.

Al ritrovo in via Poiano saranno presenti i membri della famiglia Incerti, gli amici di Matteo, la sindaca Roberta Ibattici, alcuni membri degli amici del Cea di Albinea e il botanico Ugo Pellini. L’invito a mettere a terra i bulbi è rivolto e aperto a tutti coloro che vorranno partecipare.

La mattina del 25 novembre alcuni bulbi erano stati messi a dimora dai piccoli della sezione 4 anni della scuola d’infanzia il Frassino.

Il cammino dei tulipani era stato inaugurato il 30 novembre del 2022, lungo via Poiano.

La scelta ricadde su quel tratto del territorio perché lo stesso Matteo aveva riportato alla luce una storia che avvenne tra il 1944 e il periodo immediatam3ente dopo la fine della Seconda Guerra mondiale. Sulle colline di Albinea infatti precipitarono due aerei americani: uno era un bombardiere B-25, schiantatosi durante il rientro da una azione sul fiume Po; l’altro era un caccia P-38, abbattuto in uno scontro aereo. Nel primo caso tutto l’equipaggio, composto da sette aviatori, si salvò lanciandosi con il paracadute. Nel secondo morì il giovane tenente Richard Cooley, originario di Lookwood, in Ohio. A guerra conclusa la madre di Richard si recò sulle nostre colline e piantò alcuni tulipani nel punto in cui era caduto il velivolo del figlio. Da qui l’idea di Matteo di dedicare a questo gesto d’amore il “Cammino”.

Dalla sua inaugurazione, tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, si svolte camminate molto partecipate per ricordare Matteo, ammirare la fioritura dei tulipani e il meraviglioso panorama delle colline albinetane che si gode da via Poiano.

Sempre sabato 6 dicembre l’asta di quadri per sostenere i progetti di Casa Cervi

Il Comune di Albinea, la Biblioteca e Albinea Insieme Casa “Cervi Luigi” organizzano il 6 dicembre 2025 un evento benefico in occasione dei 10 anni che la struttura protetta ha festeggiato di recente.

Albinea Insieme Casa “Cervi Luigi” è un Centro Polifunzionale per la popolazione anziana, strettamente radicato nel territorio di Albinea, costituito da un centro diurno, una casa residenza per anziani e appartamenti protetti.

Il 6 dicembre è stato organizzato l’evento “Solidarietà in cornice”: un’asta di opere d’arte finalizzata a una raccolta fondi per ampliare i servizi e i progetti della struttura.

Il titolo dato all’evento vuole significare come l’arte possa essere non solo una forma espressiva che emoziona e dona bellezza, ma anche uno strumento per sostenere progetti per la comunità.

Oltre 70 opere saranno messe all’asta a partire dalle ore 10 in avanti. Per chi volesse le opere saranno visibili dal pomeriggio del 5 dicembre.

Sarà un’occasione per poter acquistare opere di grande pregio e contestualmente contribuire a sostenere Casa Cervi.

Battitrici per l’evento saranno Antonella Incerti, presidente di Pro Loco; Susanna Cilloni, insegnante; Aurora Marzi, esperta d’arte; Federica Franceschini, responsabile Area culturale del Comune.

Il Comune e Casa Cervi ringrazia di cuore in particolare gli artisti Marino Iotti, Cristina Davoli, Enzo Silvi e la corniceria Riquadri di Sant’Ilario per le opere che hanno generosamente donato.