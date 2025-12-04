Quarantotto volontari in un anno di impegno per la comunità di Albinea

Martedì 2 dicembre, in sala del Consiglio, la sindaca di Albinea Roberta Ibattici, il vice sindaco Daniele Menozzi e la responsabile del servizio Cultura del Comune, Federica Franceschini, hanno ringraziato e augurato “buone feste” ai volontari che ogni anno dedicano il loro tempo libero alla comunità.

Durante la serata sono stati letti alcuni dati che danno il segno di quanto il lavoro di queste persone sia fondamentale sia per la manutenzione del territorio che per la crescita culturale di chi lo abita.

I volontari che ruotano attorno alle attività legate ai servizi educativi e alla biblioteca sono in totale 30.

Anche grazie al loro contributo è stato possibile organizzare alla Pablo Neruda ben 188 eventi (una media di uno ugni due giorni) e la biblioteca è risultata la seconda in provincia (dopo il centro Multiplo di Cavriago) come indice di prestiti pro capite con il dato di 2.28 rispetto a una media nazionale di 0.75.

Molto importante anche il lavoro svolto a sostegno del servizio Pedibus, che vede alla partenza ogni giorno 60 tra bambine e bambini, con i volontari impegnati per 290 giorni l’anno. Sono 200 invece le giornate di servizio per coloro che spostano le transenne per chiudere la strada di fronte alla scuola primaria Pezzani.

Nel campo della manutenzione del verde pubblico hanno operato nel 2025 18 volontari Auser, per un totale di 2800 ore. Tra le principali aree di intervento di questi ultimi figurano la pulizia, lo sfalcio e la raccolta di foglie nei parchi cittadini, nei cortili delle scuole e le piccole manutenzioni. Auser è sempre alla ricerca di persone disponibili a dare una mano e per offrire il proprio contributo basta recarsi all’Ufficio Ambiente del Comune o telefonare al numero 0522.590206.