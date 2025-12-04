Parco veicolare, a Bologna e in città metropolitana sempre meno auto inquinanti

Oltre il 65% delle autovetture circolanti nella città metropolitana di Bologna e nel suo capoluogo sono di classe Euro 5 o Euro 6, in entrambi i casi valori al di sopra della media nazionale pari a 55%. Le ibride ed elettriche confermano il trend crescente degli ultimi anni, registrando un +28% nella città metropolitana e un +26% nella sola città di Bologna; in entrambi i territori di riferimento meno della metà delle macchine va a benzina, mentre quelle a metano o Gpl sono quasi il doppio rispetto al dato nazionale. Le Due Torri confermano un tasso di motorizzazione basso, posizionandosi al quarto posto tra le 12 grandi città italiane e al quinto posto tra le 14 città metropolitane. Questa l’istantanea del parco auto cittadino e metropolitano scattata al 31 dicembre 2024 dagli uffici di statistica di Comune e Città metropolitana di Bologna.

Area metropolitana di Bologna

Rispetto al complesso dell’area metropolitana, il parco veicolare è cresciuto nel 2024 dell’1,4% in linea con l’andamento nazionale, grazie soprattutto alle 41.671 nuove immatricolazioni, in aumento rispetto al 2023, pur attestandosi ancora al di sotto dei livelli pre-pandemici.

Il tasso di motorizzazione conta in media 63,03 autovetture ogni 100 abitanti. Rispetto alla mappa dei comuni, il comune che registra il valore più elevato è ancora una volta Camugnano, con 81,11 autovetture su 100 abitanti. Più in generale, tutti i comuni della montagna registrano i valori più alti. Tra i comuni della cintura, i più motorizzati – in termini di autovetture – sono Castenaso (75,72 auto su 100 abitanti) e Granarolo dell’Emilia (75,02).

Se guardiamo invece il valore dei motocicli la mappa si ribalta: San Lazzaro di Savena registra il valore più elevato: 17,43 motoveicoli su 100 abitanti (la media metropolitana è di 13,82 motoveicoli) e sono in generale i comuni della cintura a registrare i valori più elevati, insieme al comune capoluogo (15,68).

Per quel che riguarda l’alimentazione, in termini percentuali, le auto a benzina sono un fenomeno presente soprattutto in montagna, nel capoluogo e nei comuni della cintura a sud del capoluogo. I comuni con i valori più alti sono Castiglione dei Pepoli, Lizzano in Belvedere e Alto Reno Terme, dove quasi 1 autovettura su 2 è alimentata a benzina. I comuni dove è più presente il metano sono nella pianura imolese, in particolare al primo posto si conferma Medicina con il 12,9% delle auto che vanno a metano: una percentuale quasi doppia rispetto alla media metropolitana (6,8%). L’alimentazione ibrida ed elettrica è un fenomeno legato al comune di Bologna e ai comuni della cintura. Granarolo è il comune più “green” con il 15,4% delle autovetture ibride o elettriche (la media metropolitana è del 10,9%). Seguono Bologna (14,3%) e San Lazzaro di Savena (14,2%).

In termini di classe Euro, il 48,4% delle autovetture circolanti nella città metropolitana è Euro 6. Il comune con le autovetture più recenti è Granarolo dell’Emilia con il 58,4%, seguito da Castenaso (55,6%). Castel del Rio è invece il comune con il numero più basso di autovetture di classe Euro 6 (30,9%).

La Città metropolitana si distingue per un tasso di motorizzazione di autovetture basso, posizionandosi al quinto posto nella classifica delle città metropolitane, con 63,03 auto ogni 100 abitanti. Meglio di Bologna metropolitana fanno solamente Bari (61,15), Venezia (58,99), Milano (57,15) e Genova (51,17).

Tutti i dettagli nel report Il parco veicolare nella città metropolitana di Bologna – Anno 2024

Comune di Bologna

Al 31 dicembre 2024 il numero dei veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico di Bologna è pari a 299.170 unità (+1,3% rispetto al 2023), di cui 210.373 sono automobili (+0,8% rispetto al 2023).

La composizione del parco auto bolognese è più moderna rispetto alla media nazionale: le autovetture circolanti in classe Euro 5 o Euro 6 a Bologna sono il 66,3% del totale, mentre a livello nazionale la percentuale si ferma al 54,8%.

Aumentano le ibride e le elettriche, sfiorando la quota di 30.000 autovetture (nel 2023 erano 23.793, +26,1%), pari al 14,3% dell’intero parco autovetture, contro il dato nazionale del 7,7%. Il 41,8% delle auto bolognesi è alimentato a benzina, in linea con il dato medio nazionale (42,7%). Significativamente superiore è invece la quota di auto a metano o Gpl, che a Bologna è pari al 16,7% mentre a livello nazionale si ferma al 9,9%.

Le Due Torri si distinguono poi per un tasso di motorizzazione molto basso, posizionandosi al quarto posto nella classifica delle grandi città, con 53,9 auto ogni 100 abitanti. Meglio di Bologna fanno solamente Milano (51), Genova (47,2) e Venezia (44,4).

Continua a crescere il numero di motocicli iscritti circolanti in città: nel 2024 sono 61.165 (+3,1% rispetto al dato registrato a fine 2023). Nel 2024 ogni 100 abitanti ci sono 16 motocicli, di cui oltre il 60% sono in classe uguale o superiore a Euro 3.

Tutti i dettagli nel report Il parco veicolare nel comune di Bologna – Anno 2024