Innovazione digitale, Modena si conferma tra le città leader

Modena si conferma tra le città leader nell’innovazione digitale, restando tra i comuni italiani “full digital”, cioè ai vertici in tutti e tre gli indici della classifica ICity Rank 2025, la ricerca sulla trasformazione digitale dei 108 comuni capoluogo realizzata da FPA, società di servizi e consulenza del Gruppo Digital360, e presentata giovedì 4 dicembre in occasione del convegno Forum Pa Città 2025, evento dedicato all’innovazione urbana.

Anche per questa quattordicesima edizione la valutazione delle città si è articolata in tre dimensioni, sulla base di 34 indicatori costruiti su 200 variabili. In tutti e tre gli indici analizzati, ovvero Amministrazioni digitali, Comuni aperti e Città connesse, Modena è risultata nella top ten (posizionamento ormai decennale), migliorando anche la propria posizione nei tre indici raggiunta nel 2024. Un risultato, come certifica la ricerca di FPA, che la posiziona tra le “8 città medie che hanno saputo in questi anni perseguire con continuità, spirito di iniziativa e capacità di fare rete il percorso della trasformazione digitale divenendo punti di riferimento per tutto l’universo delle amministrazioni locali italiane”.

“Modena consolida il ruolo di città leader dell’innovazione digitale migliorando ulteriormente i punteggi degli ultimi anni – ha commentato Sergio Duretti, Responsabile Transizione Digitale del Comune di Modena – È un risultato che premia un importante lavoro di squadra di tutta l’Amministrazione e che conferma la trasformazione digitale come asse strategico per il presente e il futuro”

Nel dettaglio, la città guadagna 3 punti, passando dagli 84 dello scorso anno agli 87 del 2025, per “Amministrazioni digitali” (indice che riguarda la digitalizzazione dell’attività amministrativa, tra siti web, fruizione dei servizi online e adozione delle piattaforme nazionali). Mentre si posiziona al primo posto tra le città non capoluogo di Regione per le dimensioni “Comuni aperti” (ovvero livello di utilizzo dei social media, diffusione di dati aperti e fruibilità di app) e “Città connesse” (sulla trasformazione digitale dei servizi urbani tra sviluppo di reti di connessione, sistemi di sensori e device collegabili, strumenti per l’elaborazione dei flussi informativi e analisi dei dati).

Il riconoscimento di ICity Rank conferma l’impegno del Comune nell’adottare soluzioni innovative per comunicare e interagire con la comunità, come dimostra, appunto, anche il continuo rafforzamento della propria presenza online, coinvolgendo sempre più cittadini e turisti attraverso un uso attivo dei socialnetwork che offrono un mix di informazione, interazione e promozione della città.