Il giro del mondo in 1300 presepi, succede a Fiorano Modenese

Lunedì 8 dicembre riapre, a Fiorano Modenese, il Museo del Presepe etnico, nell’ampio spazio di via Statale 24 a Spezzano, inaugurato lo scorso anno.

Qui è esposta una collezione di oltre 1.300 presepi provenienti da tutto il mondo, manufatti unici, in materiali vari, raccolti con passione dall’imprenditore Ferruccio Giuliani, durante la sua vita.

Il Museo del Presepe etnico è gestito dall’associazione culturale “Ferruccio Giuliani – Il sogno del presepe”, intitolata al fondatore.

Visitare il Museo è intraprendere un viaggio attraverso tutti i continenti, tra creatività, colore e interpretazioni materiche diverse che parlano di differenti storie, culture e tradizioni, un giro del mondo attraverso 1300 presepi. Dietro ognuno di essi c’è un volto, una cultura, una tradizione, ma tutti vogliono trasmettere lo stesso messaggio di pace e fratellanza

Ogni opera è esposta è numerata e riporta il Paese di provenienza e il materiale con cui è fatta. Attraverso l’arte e l’artigianato, il Museo vuole continuare a diffondere un messaggio etico e multiculturale di vicinanza tra tutti i popoli che trascende le diverse convinzioni, valorizzando i punti di contatto tra le confessioni religiose e i risvolti umani delle tradizioni popolari.

L’ingresso è libero e gratuito. Un’eventuale offerta libera sarà utilizzata per continuare a permettere a tutti di ammirare queste opere d’arte.

Il Museo del Presepe etnico è aperto fino al 6 gennaio 2026, tutte le domeniche e i festivi dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Durante il periodo natalizio è anche possibile ‘adottare un presepe‘ per sostenere il Museo. Per informazioni: afg.ilsognodelpresepe@gmail.com, 345 0851656.