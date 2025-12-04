Con le numerose iniziative di lunedì 8 dicembre, ritorna a Castelvetro “Viva Natale”

Con la giornata densa di iniziative di lunedì 8 dicembre ritorna anche quest’anno a Castelvetro “Viva Natale, tra sogni botteghe e castelli”, il ricco cartellone di eventi per grandi e piccoli con un programma che si allunga fino all’Epifania con mercatini, degustazioni enogastronomiche, spettacoli, musica e tanto altro.

Lunedì 8 dicembre, dalle ore 10 alle 18, il centro storico di Castelvetro sarà popolato dalle oltre 60 bancarelle del “Mercatino natalizio dell’enogastronomia e dell’artigianato”, che proporranno prodotti tipici, decorazioni, addobbi e articoli artigianali per i regali di Natale. Ma la giornata inizierà già dalle 9.30 con le incursioni musicali per le vie del paese del Corpo Bandistico di Castelvetro e del Gruppo Fiat 500 La Ciliegia con “Armonie di Natale su quattro piccole ruote”. Per chi vorrà, dalle 10 alle 12, colazione equo-solidale nella sala parrocchiale, mentre sulla piazza verrà dato “Fuoco al Mito”, la “levatura” del Parmigiano Reggiano a cura della casearia San Silvestro e, sotto al portico del municipio, “La butteghèina di Bàbbo Nadel” con laboratori a tema natalizio per bambini di tutte le età. In giro per le vie del centro storico, le performance itineranti “Fata Brina”, sui trampoli al mattino, e “Un Natale quasi perfetto”, clownerie e magia comica al pomeriggio. Dalle ore 15.30 canti del coro “Insieme per la Musica” nelle piazze del centro.

Ampio spazio anche alla gastronomia tipica, con degustazioni gratuite (in vari orari nel corso della giornata) di: panettone e cioccolatini, croccante artigianale, polenta e ragù, ricotta calda, mortadella, lambrusco e cioccolata calda. Il tutto insieme ai punti-ristoro sparsi nel centro storico che proporranno: torte, biscotti, vin brulé, tisane, borlenghi, tortellini, gnocco fritto, erbazzone, caldarroste, tè e bibite.

Anche quest’anno, fino al 31 dicembre, è possibile partecipare alla lotteria “Acchiappa la fortuna” presso i commercianti e gli esercenti aderenti di Castelvetro e frazioni.

Info e programmi dettagliati su: www.comune.castelvetro-di-modena.mo.it; www.visitcastelvetro.it.