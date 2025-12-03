Teresa, ovvero la sarta che voleva ricucire il firmamento di Casa degli Alfieri, al Teatro San Prospero di Reggio Emilia

«Questo racconto parla dell’Amore, delle sue trame e dei suoi ricami. E parla di Teresa, la sartoira del paese»: il drammaturgo, poeta e artista visivo Antonio Catalano introduce lo spettacolo Teresa ovvero la sarta che voleva ricucire il firmamento, da lui scritto e diretto, che sabato 6 dicembre alle ore 21 sarà in scena al Teatro San Prospero di Reggio Emilia nell’ambito di Animali intelligenti, percorso di co-progettazione promosso dall’Amministrazione Comunale.

Il Teatro San Prospero si trova in via Guidelli 5 a Reggio Emilia.

Ingresso: € 10 intero, € 5 ridotto.

Prevendite online (con d.p): https://www.evients.com/buy/40858829c9664d66839c28fc459c7b45.

Questo appuntamento è a cura del Teatro dell’Orsa.