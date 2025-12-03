Silvio Orlando al Teatro Celebrazioni di Bologna con “Ciarlatani”

Segna l’atteso ritorno di Silvio Orlando al Teatro Celebrazioni di Bologna Ciarlatani, la commedia scritta e diretta dal drammaturgo spagnolo Pablo Remón, in programma venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 dicembre (feriali ore 21.00; festivo ore 17.30).

Lo spettacolo, tratto da Los Farsantes dell’autore madrileno e proposto nella traduzione italiana di Davide Carnevali, è una pungente satira sul mondo del teatro e dell’audiovisivo, che al contempo offre una profonda riflessione sul successo, sul fallimento e sui ruoli che si è chiamati a interpretare, sia sul palcoscenico che nella vita reale.

Accanto a Orlando, sono interpreti di questa commedia sferzante Francesca Botti, Davide Cirri e Blu Yoshimi. I quattro attori danno vita a decine di personaggi, tra cui due figure in bilico tra il successo sperato e quello ottenuto, entrambe legate indissolubilmente al mondo del cinema e del teatro: Anna Velasco e Diego Fontana.

Anna Velasco è un’attrice la cui carriera è in una fase di frustrante stallo. Dopo un inizio promettente nelle opere classiche, si ritrova a dividersi tra lezioni di pilates e spettacoli per bambini nel weekend. Tra audizioni per soap opera e produzioni alternative, Anna cerca disperatamente il “grande personaggio” che la porterà finalmente al trionfo tanto atteso. Diego Fontana è, al contrario, un regista affermato nel cinema commerciale, pronto a lanciarsi in una produzione colossale: una serie internazionale da girare in tutto il mondo con un cast di star. Tuttavia, un incidente inatteso lo costringerà a una profonda crisi personale, spingendolo a rivalutare radicalmente la sua carriera e le sue priorità. I destini di Anna e Diego sono legati dalla figura di Eusebio Velasco, padre di Anna, un leggendario regista di culto degli anni ‘80, ora isolato e ritiratosi dalle scene, la cui ombra incombe sulle scelte e sulle ambizioni dei due protagonisti.

