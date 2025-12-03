Serata di premiazione U.N.V.S. Sassuolo: Celebrate le Eccellenze Sportive locali

Si è svolta lunedì scorso l’annuale serata organizzata dall’U.N.V.S. (Unione Nazionale Veterani dello Sport), un appuntamento ormai tradizionale che valorizza le eccellenze sportive e le società che operano nel territorio di Sassuolo. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti del mondo sportivo locale e delle istituzioni.

La serata è stata condotta dal giornalista Fabio Panciroli, con l’introduzione e i ringraziamenti di Giorgio Barbieri, presidente della sezione UNVS di Sassuolo. A portare i saluti dell’Amministrazione Comunale è intervenuta la vicesindaca Serena Lenzotti, sottolineando il ruolo fondamentale dello sport nella comunità cittadina.

Il primo riconoscimento è stato attribuito ad Andrea Bertolini, pilota e collaudatore della Ferrari e Maserati, recentemente ritiratosi dall’attività agonistica. Bertolini, uno dei piloti italiani più titolati nel motorsport, è stato intervistato dal giornalista Leo Turrini, che ha ripercorso le tappe principali della sua carriera.

Per l’impresa più originale, è stato premiato il gruppo “Armata Brancaleone”, formato da Riccardo Bedoni, Fausto Beggi, Renzo Benedetti, Fabio Corni e Adolfo Taccini (in carrozzina). Nel settembre scorso, il gruppo ha compiuto il “Cammino di Santiago”, percorrendo oltre 230 km a piedi e spingendo la carrozzina di Taccini, dimostrando grande spirito di squadra e inclusione.

Non poteva mancare il Sassuolo Calcio, rappresentato da Remo Morini, Alessandro Terzi e dal centrocampista Edoardo Iannoni. Inoltre, tre giovani atleti del Volley Sassuolo – Alessandro Ferrero, Lorenzo Dieci e Stefano Fantoni – sono stati premiati per la convocazione nelle nazionali giovanili azzurre. Le interviste sono state condotte da Alfonso Scibona.

Un riconoscimento speciale è andato a Nicolò Fiumara, promettente ciclista della categoria allievi, che ha raccolto numerosi successi nella stagione, tra cui la vittoria al “Giro della Romagna”. L’intervista è stata curata da Elio Giusti.

Nel corso della serata sono state premiate diverse società che contribuiscono alla promozione dello sport a Sassuolo: Aikido, Armeria Macchioni, Bocciofila Sassolese, Cai Sassuolo, Circolo Tennis Rometta, Dancing Perfect, Eagles Virtus Ancora, Falchi del Secchia, Podistica La Guglia, Iaccobike, Judo Club Sassuolo, Kratos Training Center, Le Canalette, Mya Ginnastica, Nuoto Club Sassuolo, Pallacanestro Sassuolo, Pcs Sanmichelese, Pesca Sportiva Sassuolo, Podistica Sassolese, Sasol Club, Skating Sassuolo, Sporting Club, Volley Sanmichelese, Circolo Agape, San Giorgio e Fusion Dance Academy.

La serata ha visto anche l’intervento del giornalista Roberto Giusti, che ha presentato una speciale iniziativa di Cà Marta: qualsiasi atleta, di qualsiasi disciplina, mostrando la tessera alla cassa del ristorante, potrà beneficiare di uno sconto del 10% per sé stesso e per amici e familiari presenti.

La serata si è conclusa con una ricca cena a buffet che ha dato modo a tutti partecipanti di confrontarsi e di godere delle specialità gastronomiche emiliane. L’atmosfera conviviale ha favorito lo scambio di esperienze tra atleti, dirigenti e appassionati, rafforzando il senso di comunità e appartenenza. Tra un piatto di gramigna e una fetta di gnocco fritto, si sono intrecciate storie di sport e amicizia, chiudendo in allegria una manifestazione che celebra i valori più autentici dello sport sassolese. All’evento era presente anche Franco Bulgarelli, presidente provinciale dell’Associazione, il quale ha espresso piena soddisfazione per l’iniziativa.