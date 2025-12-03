Scontro tra auto a Scandiano: gravi un ragazzo ed un bambino

Un bambino di 5 anni ed un ragazzo di 22 sono rimasti feriti in modo grave in uno scontro tra due autovetture avvenuto poco dopo le 13:00 su via Pedemontana SP37-SP467R VAR a Scandiano. Il bambino viaggiava sull’auto guidata da una 43enne, pure lei ferita in modo meno grave.

L’impatto è stato tremendo, tanto che per estrarre le persone coinvolte sono intervenuti i Vigili del fuoco. Il ragazzo è stato elitrasportato all’Ospedale di Parma, mentre il bambino e la donna al Santa Maria di Reggio Emilia. Sul posto, oltra a due ambulanze, è intervenuta anche la Polizia locale dell’Unione Tresinaro-Secchia.