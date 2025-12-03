Non si ferma all’alt e dà vita ad un inseguimento con la Volante: arrestato a Reggio Emilia

Nella tarda serata di ieri, intorno alle ore 23:00, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, nell’ambito di specifici servizi straordinari di controllo del territorio volti a contrastare ogni forma di illegalità diffusa sul territorio, procedevano ad effettuare un posto di controllo in via Gorizia.
Durante lo stesso, gli agenti intimavano l’alt ad un’autovettura, con a bordo il solo conducente, in transito in quella via che, anziché arrestare la marcia, accelerava all’improvviso dando vita ad un inseguimento molto pericoloso in considerazione della guida estremamente aggressiva tenuta dal conducente.
Dopo qualche minuto di inseguimento, il veicolo veniva fermato nei pressi dell’ingresso di un campo nomadi di via Da Genova, permettendo così agli operatori della Polizia di Stato di identificare il conducente per un 43enne italiano, pluripregiudicato per numerosi reati prevalentemente contro il patrimonio e la persona, destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e rientro in abitazione alle ore 21:00.
A quel punto i poliziotti, con non poche difficoltà, riuscivano a bloccare l’uomo che opponeva forte resistenza all’attività di polizia tentando a più riprese di colpire gli agenti delle Volanti e darsi alla fuga a piedi.