Natale a Reggio Emilia: fine settimana in musica con Cristina d’Avena e il musical “Storie di Broadway”

Sarà all’insegna della musica questo fine settimana prenatalizo in città. Domenica 7 dicembre, alle 17.30 in piazza Prampolini, si terrà il concerto di Cristina D’Avena, con le canzoni dei cartoni animati e tanto altro. A seguire, il dj set a cura di NotMad. Il concerto sarà preceduto dalla cerimonia di intitolazione dell’albero di Natale a cura dei bambini delle scuole della città che hanno partecipato al concorso indetto dal Comune di Reggio per dare un nome all’abete di piazza Prampolini.

Lunedì 8 dicembre ancora musica con Storie da Broadway (ore 17.30, piazza Prampolini), musical del Centro di formazione Musical Arts e uno show che prende forma grazie a quattro medley tratti da opere iconiche di successo mondiale. I brani – da Dear Evan Hansen, Newsies, Sister Act e Jesus Christ Superstar – conducono il pubblico a una riflessione sui grandi temi di rilevanza sociale e culturale come l’inclusione, la giustizia e l’identità, fino a giungere a un inno universale, tratto da Hairspray, che celebra la dignità e la speranza: valori oggi più che mai necessari da richiamare nella nostra società.

MERCATINI DI NATALE – Ricca l’offerta commerciale dei mercati allestiti in città in questi giorni tra artigianato, arte e solidarietà. In piazza San Prospero, fino al 6 gennaio, le tipiche casette di legno propongono prodotti tipici e idee regalo. Tra le casette c’è anche quella di Babbo Natale, con la cassettina delle lettere dove i bambini possono portare la loro letterina (tutti i giorni ore 10–19.30, venerdì e sabato fino alle 20.30). Mercato straordinario domenica 7 dicembre dalle 9 alle 19 nelle vie del centro e lunedì 8 dicembre in via Emilia Santo Stefano con artigianato artistico, prodotti tipici e negozi aperti. Musiche natalizie a cura dei CisalPipers. Evento a cura di Associazione Santo Stefano 2.0 (ore 9-19). Lunedì 8 dicembre piazza Prampolini ospita un mercato di artigianato, agroalimentare e prodotti della tradizione.

Solidarietà protagonista con temporary store e botteghe solidali per sostenere progetti di beneficenza e solidarietà portati avanti dalle associazioni di volontariato.

VISITE GUIDATE – Tante nel periodo natalizio le occasioni per scoprire la città e alcune sue curiosità attraverso le visite guidate organizzate da Reggio Emilia Welcome. Il primo appuntamento è venerdì 5 dicembre, in occasione di Teatri Aperti 2025, con “Scenografie urbane: l’Ottocento tra arte e architettura”, un percorso tra storia, architettura e teatro, dall’antico Palazzo del Monte fino alla piazza dei teatri, attraverso i luoghi e i protagonisti che hanno segnato l’evoluzione dell’arte scenica e dell’architettura urbana dell’Ottocento. A seguire, domenica 7 dicembre, la visita interesserà il Cimitero monumentale cittadino per un itinerario tra arte, memoria e architettura dello storico cimitero, nato nel Seicento e trasformato nell’Ottocento su progetto di Domenico Marchelli.

Per info, prenotazioni e pagamenti: www.reggioemiliawelcome.it

BAMBINI E FAMIGLIE – Fino al 6 gennaio bambini e famiglie possono attraversare il centro a bordo del trenino di Babbo Natale, per un tour della città su un mezzo che conserva tutta la magia delle favole (partenza da piazza Martiri del 7 luglio e piazza della Vittoria in orario dalle 9.30–13 e dalle 15–19).

Il vicino Parco del Popolo ospita invece fino al 2 febbraio “Reggio Emilia on ice”, pista di pattinaggio sul ghiaccio aperta tutti i giorni (ore 10–20 nei feriali; 9–22 sabato, domenica, festivi e dal 20 dicembre al 6 gennaio). In alcune fasce orarie saranno presenti in pista anche alcuni maestri di pattinaggio.

INFO – Il programma completo di Natale è pubblicato sul sito del comune di Reggio Emilia http://www.comune.re.it/natale

Natale in centro, agevolazioni per trasporti e sosta

Il grande albero addobbato in piazza Prampolini e le luminarie accese in tutto il centro storico; le tante iniziative per grandi e piccini: dal trenino dei bambini ai mercatini di Natale, dalla pista di pattinaggio alle visite guidate, il tutto allietati da cori natalizi e spettacoli. Durante le festività si moltiplicano le occasioni per trascorrere qualche ora nel cuore di Reggio Emilia che in questo periodo si scalda per le atmosfere natalizie.

Oltre a un ricco cartellone di iniziative, chi si reca in centro potrà contare anche su alcune agevolazioni in termini di trasporti e accessibilità, messe a punto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Agenzia Mobilità, società di trasporto pubblico Seta e società di trasporti Til.

“Per il periodo natalizio – spiega l’assessora all’Economia urbana con delega al Centro storico, Stefania Bondavalli – abbiamo messo in campo alcune iniziative per incentivare e facilitare l’arrivo in città durante le feste, con l’obiettivo di sostenere il commercio locale, rendere il nostro centro storico ancora più attrattivo e favorire chi sceglie di acquistare nelle nostre botteghe e nei nostri esercizi di vicinato. Un modo per agevolare gli spostamenti di cittadini e visitatori durante uno dei periodi più importanti dell’anno”.

“Oltre ad essere un’iniziativa volta ad agevolare il più possibile l’accessibilità e la fruibilità del centro durante le feste – aggiunge l’assessora a Politiche per il clima e Mobilità sostenibile Carlotta Bonvicini – aggiungendo il servizio di minibù gratuito, da tutte le fermate, nelle domeniche e nella festività dell’8 dicembre, puntiamo anche a rilanciare e far conoscere sempre di più ai cittadini questo servizio che, lo ricordiamo, è sempre gratuito dai parcheggi scambiatori in ogni periodo dell’anno”.

MINIBÙ GRATUITI Nelle domeniche del 7, 14 e 21 dicembre, oltre che in occasione della festività dell’8 dicembre, saranno in funzione le linee E e G (oltre alla linea M) dei minibù e tutte le corse saranno gratuite.

La linea E collega, con frequenza ogni 14 minuti, il parcheggio Funakoshi al Mercato coperto e la ⁠linea E1 il parcheggio Volo a piazza Gioberti. La linea G, con frequenza ogni 18 minuti, segue il percorso Le Querce – Gioberti fino al parcheggio Boario. Solo domenica 14 dicembre il servizio prenderà il via al pomeriggio per consentire lo svolgimento della maratona, nelle altre giornate in programma i minibù saranno in funzione dalle 9.30 alle 20, con interruzione dalle 13.30 alle 15.30. Inoltre sarà attiva, come di consueto, anche la linea Minibù M Stazione Mediopadana – Centro Sorico – Stazione FS in funzione dalle 7 alle 21 con frequenza ogni 20 minuti.

SOSTA GRATUITA Per migliorare accessibilità e attrattività del centro il venerdì pomeriggio la sosta nei controviali di circonvallazione intorno al centro storico sarà gratuita dalle ore 16. La gratuità riguarderà pertanto i pomeriggi delle giornate del 5, 12 e 19 dicembre e 2 gennaio.

Queste nuove misure si sommano a quelle già in essere. Il mercoledì pomeriggio e la domenica la sosta è sempre gratuita nei parcheggi dei controviali intorno al centro storico. I minibù funzionano gratuitamente dai parcheggi scambiatori tutti i giorni feriali. Infine, dalle 20.30 alle 00.30 (venerdì e sabato fino all’1.30) su tutta l’area urbana è in funzione Aladinobus, servizio di trasporto pubblico serale, a chiamata prenotabile direttamente da app.